今天是農曆初一，家家戶戶都會在家門口貼春聯祈福，大陸一線女星孫儷昨（11日）在社群平台曬出自己的手寫春聯，字跡跟著曝光，既工整又端正，根本媲美大師級。

孫儷11日傍晚在微博寫道：「童老師教我寫春聯，新年到，除舊佈新新聯新氣象，祝大家新的一年，平安健康」照片中，她穿著白色休閒衣和牛仔褲，神情認真的拿著毛筆，一筆一畫的在紅色的春聯上題字，作品曝光後，筆跡不但像打字機般整齊，還充滿力與美，完全看不出來剛學不久，超強的天分讓粉絲忍不住讚嘆：「字漂亮人也漂亮，大吉大儷」、「好喜歡儷儷的字」，但也有人表示：「只有我一個人不認識字嗎？我不信」。

孫儷與老師合照，親筆寫的春聯字跡端正。（圖／微博＠小儷同事說、孫儷）

除了寫字超漂亮，孫儷的長項還有演戲、插花、跳舞等，喜歡在工作之餘將生活排得滿又精采，上個月她秀出製作乾燥花的擺設照片，看起來藝術感十足，想不到背後的故事更動人，孫儷為了想要永久保存家人的愛，把老公鄧超與等等兄妹送她的花，搖身一變結合成這件插花作品，不禁讓網友大呼實在太浪漫啦！

孫儷把家人送的花結合成作品。（圖／微博＠小儷同事說）

而孫儷的演藝事業也很厲害，早年在瓊瑤劇《情深深雨濛濛》幫趙薇伴舞，慢慢的接演《玉觀音》、《後宮甄嬛傳》、《那年花開月正圓》打開知名度，從跑龍套一躍國際巨星，拿過無數的影視獎項，難得的是，孫儷懂得回饋社會，長期致力於動物、環保等公益，形象非常良好。

(中時新聞網)