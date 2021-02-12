受到新冠肺炎疫情影響，北美職業運動紛紛受到重創，而首當其衝的，莫過於主場在加拿大的職業球隊，像是多倫多暴龍，上半季就必須在借用NHL坦帕灣閃電隊的主場阿瑪利球場，原本以為下半季疫情趨緩有望回到北國之境，但沒想到球團今（12日）正式宣布，暴龍本季將不會回到多倫多的主場進行比賽。

受到疫情以及旅遊限制影響，暴龍從去年實施泡泡聯盟之後，就沒有回到多倫多打比賽，甚至到這個球季正式開打前都在與加拿大政府溝通，希望能回到多倫多主場出賽，但最終遭到拒絕，也讓球團找了坦帕灣閃電隊的主場阿瑪利球場作為臨時主場，並消化暴龍上半季的主場賽事。

如今，暴龍球團就宣布，有鑑於邊境保護措施和公共衛生措施不斷，球隊下半季賽程將不會回到加拿大舉行。

暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）在一份聲明中說：「佛羅里達真的很歡迎我們，我們非常感激坦帕和阿瑪利的熱情款待，我們在一座冠軍之城，而我們傾向將勝利的傳統繼續帶給新朋友和球迷們。」

不過尤基利也提到，暴龍隊的主場始終是在加拿大，因此球隊已經迫不及待地想回到多倫多，在主場加拿大航空中心獻技給球迷。

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(中時新聞網)