多倫多藍鳥2019年底以2年635萬美元合約簽下日籍好手山口俊，豈料他披上藍鳥戰袍出賽第一年，表現卻不是很理想，單季防禦率飆破8.00，如今藍鳥也決定將他指定轉讓，接下來有望轉戰他隊、被釋出或是下放小聯盟。

山口俊去年和藍鳥簽下2年635萬美元合約，結果上季表現超慘烈，出賽17場，雖然拿下2勝，但防禦率卻來到8.06，而他的防禦率之所以會那麼高，主要是上季9月中旬的一場比賽，當時他面對紐約洋基，只投1.1局就狂失7分，正因如此，他的防禦率也從賽前的3.98暴漲至6.65，之後就再也回不去了。

沒想到藍鳥昨（11日）突然宣布，將旅美第一年表現不佳的山口俊指定轉讓，接下來的10天內，山口俊有機會被交易至其他球隊，也可能被藍鳥直接釋出成為自由球員，另外下放小聯盟也是選項之一。

事實上，山口俊2018、19年賽季在日職讀賣巨人的前隊友澤村拓一，才傳出以2年合約加盟波士頓紅襪，而山口俊聽到這個消息後，也在接受《日刊體育》訪問時表示，很期待看到前隊友來到大聯盟，原以為可以在同分區看到2名日籍強投同場較勁，但現在看來機會渺茫。

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(中時新聞網)