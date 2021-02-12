隨著《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，簡稱《特管法》開放之後，在臨床試驗與標準治療之間，多出新療法的運用空間，幹細胞治療便是其中關鍵。雙和醫院研究副院長李岡遠醫師表示，幹細胞是人體最初未分化的原始細胞，具有再生能力，例如受精卵就是人類最初始的幹細胞，隨著幹細胞不斷增加，最後成為一個完整個體。

因此人體中各器官中都存有幹細胞，當各器官細胞出現異常、缺損時，幹細胞便會各司其職進行修復，同時也會更新細胞。李岡遠說，幹細胞分為血液幹細胞、間質幹細胞、神經幹細胞等三大類，其中間質幹細胞分化能力最好，例如骨髓、臍帶、臍帶血、脂肪、牙髓…等，都含有大量間質幹細胞，其中越原始、越年輕的間質幹細胞，就具有更強的分化能力，例如臍帶、臍帶血；較老的間質幹細胞如脂肪，能力就會較弱。

雙和醫院研究副院長李岡遠說，幹細胞具有免疫調節的特性，近年運用在許多肺部發炎的疾病，包含新冠肺炎引發的ARDS。（圖／李岡遠醫師提供）

另外，由於間質幹細胞的抗原性較弱，因此就算是使用別人臍帶培養出的間質幹細胞也能適用，不會有排斥問題。李岡遠說，所以若能擁有良好的培養技術，光是一條臍帶就能給上萬人使用。李岡遠說，近年來發現間質幹細胞具有抗發炎、調節免疫的功效，所以運用範圍更加擴大，例如已經延燒一年的新冠肺炎，重症患者常會出現急性呼吸窘迫綜合症(簡稱ARDS)，致死率相當高，過去一年的新冠疫情，當重症患者出現ARDS時，醫學專家嘗試各種藥物，最後發現僅有瑞德西韋、類固醇能緩解症狀。

而根據美國邁阿密米勒醫學院的一項研究顯示，發現胎兒臍帶的間質幹細胞可治療ARDS症狀，每位患者共接受了2億個幹細胞，一個月後存活率高達91%，年齡小於85歲者存活率更達100%，而對照組則僅有42%，此項結果也發表在《幹細胞期刊》。

台灣的幹細胞治療也沒缺席，宣捷細胞生物製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，其用於治療ARDS，先後通過衛福部及美國食品藥物管理局（FDA）核准可進行臨床一期試驗，成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司，不但為目前新冠肺炎患者帶來治療新希望，也等於替台灣抗疫增添一道防線。

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(中時新聞網)