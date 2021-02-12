間質幹細胞具有抗發炎特性，所以近年廣泛被運用在關節炎、肝炎、腦中風等治療上，而最新運用則在肺部疾病。雙和醫院研究副院長李岡遠醫師說，最大的改變就是能改善一些無藥可醫的疾病，包括急性呼吸窘迫綜合症(簡稱ARDS)、慢性阻塞性肺部疾病（簡稱COPD）。

李岡遠說，不同於ARDS屬於急性發炎，COPD是一種長時間的慢性發炎，原因推測是長期吸入香菸或其他有害微粒，造成肺臟及呼吸道的慢性發炎。隨病程發展，出現肺實質遭到破壞、小呼吸道變狹窄，甚至阻塞，進而導致呼氣氣流受阻及肺部空氣滯積。隨肺功能逐漸下降，重度患者甚至會出現呼吸衰竭，需要入加護病房進行治療。不只如此，一旦罹患COPD，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，而讓生活品質更差，壽命縮短。

但無論是ARDS或COPD，兩者原本都無藥可醫，COPD大多也僅能症狀治療，無法完全根治。但如今幹細胞治療提供新的選擇。宣捷製藥的人類臍帶幹細胞新藥UMC119-06用於治療COPD臨床一期試驗於2019年底經美國FDA和台灣衛福部審查並獲得核准執行。去年6月與雙和醫院啟動臨床收案，以評估UMC119-06的安全性、耐受性及初步療效，現已收進首位受試者，並持續招募中。

李岡遠說，目前可明確知道幹細胞治療COPD安全無虞，同時的確能改善症狀，臨床試驗的受試者挑選也相當重要，目前以中度病況、發炎特徵明顯的患者為選擇對象：ARDS的臨床試驗也在著手準備中，由於ARDS發作速度快，可能1~2內病況便會嚴重至插管，所以挑選患者便以早期介入為優先。李岡遠說，隨著幹細胞治療日漸發達，等《特管法》近期擴大開放異體細胞治療之後，將可以選擇更原始、更年輕的幹細胞，治療效果也更受期待，或許未來5年內就能大量出現「細胞藥物」，提供民眾效果更好的精準治療。

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(中時新聞網)