南投竹山一家金紙工廠春初一凌晨遭祝融，由於廠內多是易燃物，火勢一發不可收拾，燃燒面積廣達2500平方公尺， 警消人員動員8個單位，歷時1個多小時才控制住火勢，初估損失2000萬元。

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(中時新聞網)

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