春節第一把火 南投紙金廠初一凌晨遭祝融 估損失2000萬元 09:512021/02/12 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投竹山一家紙廠凌晨發生大火，損失2千萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投竹山一家金紙工廠春初一凌晨遭祝融，由於廠內多是易燃物，火勢一發不可收拾，燃燒面積廣達2500平方公尺， 警消人員動員8個單位，歷時1個多小時才控制住火勢，初估損失2000萬元。 刮刮樂爽中3萬 男想起中獎潛規則 砸錢拚了結局曝光 財神爺全省走透透 近7年春節開出大紅包投注站逾2300家 (中時新聞網) #遭祝融 #損失 #2000萬元 #火勢 #初一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸酒店門縫塞色情小卡 一張成本0.2元換算一年獲利破百萬 19:562021/02/10 社會 8旬阿嬤買飲料刮中100萬又驚又喜 刮刮樂2千萬頭獎仍尚未刮出 13:422021/02/10 社會 台南彩券商變財神爺 幫失主刮回10萬 04:102021/02/11 地方新聞 初一拜年走春 國道車流今湧現 04:102021/02/12 焦點要聞 新聞早班車》《陽光普照》挺進奧斯卡15強 07:142021/02/11 政治 3個月洗錢32億 警破水房逮15人 04:102021/02/10 生活新聞 千萬別點！過年網銀更新簡訊都是假 受害女點下去40萬歸零 12:182021/02/10 社會 紫南宮求財還金逼近7億！商人豪添香油錢120萬 19:122021/02/11 生活 范少勳明星光環被考驗 施名帥為業績樂當搬運工 12:162021/02/10 娛樂 年初二急診總是大爆滿 醫揭背後原因：回娘家症候群發作 15:102021/02/11 生活 為省40萬土增稅 鄭文在：他被判刑3個月 還險丟房子 09:012021/02/11 房產達人 社會熱門新聞 曾是身份地位象徵 如今為何滿街賓士？內行人：2關鍵 - 社會 老公帶小三出國送名車 人妻被當25年女傭心碎：我離職了 - 社會 高雄新樂街市集除夕夜引爆大亂鬥 3歲女童遭波及送醫 - 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 - 社會 大魚大肉吃到膩 超猛人妻端出祭祖大套餐 萬人喊讚：已羨慕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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