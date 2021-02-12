受到疫情影響，觀光旅遊業受創嚴重。華府史密森尼學會旗下的博物館也幾乎全面停擺，受此影響2020年全年總參觀人次僅330萬人，只有前一年的15%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球，因應社交距離與聚會人數限制措施，加上美國禁止中國與歐洲旅客入境美國，華府幾乎見不到旅客。

全球規模最大的博物館系統史密森尼學會（Smithsonian Institution）只得於2020年3月14日時宣布，旗下博物館與華府國家動物園不再對外開放。

雖然之後陸續因疫情稍微緩解，部分博物館重新開放，但隨著秋冬過後疫情再度大規模爆發，史密森尼學會於去年11月23日起再度將已經開放的博物館重新關閉。

由於大半年時間都處於關閉狀態，史密森尼學會旗下博物館去年的總參觀人數也大幅縮水至330萬人次，僅為2019年2210萬參觀人次的14.9%。

其中，最受歡迎的國家自然博物館（National Museum of Natural History）僅57.5萬參觀人次，藝術與工業大樓（The Arts and Industries Building）參觀人數更是掛零。

儘管如此，史密森尼學會仍積極發展虛擬導覽與教育，希望能讓民眾在疫情期間還是能沉浸在藝術的饗宴中，除了推出podcast，還有針對女性推出的美國歷任第一夫人肖像、優異商業女性圖像、美國婦女投票權100年特展等，目前都在史密森尼學會各博物館線上展覽中。（編輯：周永捷/黃自強）1100212

(中央社)