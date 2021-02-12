從2008年開始每一天日落之後，洛杉磯郡立美術館（LACMA）戶外202支整齊排列的燈柱，同一時間華麗點亮，彷彿一座專屬洛杉磯人的現代神廟。

這處社群媒體上爆紅、上萬人朝聖的打卡熱點，同時是美術館入口無可逃避的視覺衝擊，其實是已故藝術家柏登（Chris Burden）名為「城市之光」（Urban Light）的裝置藝術品。

原本一根一根分散在路上，潛伏於日常生活的公共照明，在藝術家的安排之下像是閱兵隊伍一樣集合起來。遠遠看去，既是燈光又像建築，讓位在流行文化前線的洛城增添了羅馬廊柱的古典風。

柏登的創作理念來自藝術家某天在跳蚤市場閒逛，友人11歲兒子跑過來，興奮叫說「快來看，有個攤位在賣廢棄路燈」。後來，柏登不只買下了攤位上的路燈，花了好幾年時間蒐集遍布南加州的燈柱。

這些路燈年近百歲，全是誕生於1920到1930年代，總共包含16種樣式的鑄鐵燈柱，每一款樣式都是現役使用中。

2018年為了慶祝「城市之光」10歲生日，館方把每支路燈上的傳統燈泡全部換成環保的LED燈泡。經費來自是好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）創辦的基金會。

洛杉磯地標除了好萊塢標誌、聖塔蒙尼加海灘，「城市之光」 在社群媒體臉書、Instagram占有一席之地，#urbanlight標籤超過5萬人打卡， 打錯字的#urbanlights更有17萬張照片。

電影飯飯之交（No Strings Attached）、情人節快樂（Valentine's Day）和影集摩登家庭（Modern Family）其中一集曾在此取景。

除了遊客經常到此打卡，新婚夫婦來拍婚紗照，館方見過不少誇張的行徑，例如有人在這裡辦宗教儀式，還有人裸體爬上燈柱；雖然此地從來沒有對外出租當結婚場地，但不少新人在此交換誓詞。（編輯：韋樞／黃自強）1100212

(中央社)