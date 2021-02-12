高雄市前市長韓國瑜雖遭罷免，但至今擁有大批「韓粉」追隨，昨日除夕韓在臉書發表賀年文，吸引大批支持者熱情回應，今大年初一，韓國瑜再度發文拜年，指出大年初一要穿新衣、戴新帽，全家一起走春拜年，紅包更是不能少，文章發出不到1小時，已破萬個讚。

繼除夕拜年後，韓國瑜今（12日）大年初一又再臉書發文拜年，指出「大年初一，當然要穿新衣、戴新帽，攜家帶眷走春拜年，最重要的是紅包不能少！正月初一新春獻歲，跟大家拜個年：恭賀新禧、恭禧發財，祝福大家大吉大利大亨通、賺進鈔票一牛車」

文章發出不久，馬上就吸引大批支持者熱烈回應，「韓市長～大年初一～恭喜發財～～祝賀你心想事成哦」、「韓家人~新年快樂」、「韓總新年快樂啊」、「市長新年快樂」、「韓總，祝您牛年行大運、事事如意」、「韓總新年快樂，期待你的紅包」、「新年快樂，萬事如意，再創佳績」、「唯一支持韓國瑜」。

韓國瑜昨除夕夜（11日）已在臉書祝賀牛年快樂，並指出，農曆除夕是除舊佈新、闔家團圓的大日子，「特別是過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，我們因此更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新的一年」，文章現已累積8.8萬個讚，和超過9000多個留言。

(中時新聞網)