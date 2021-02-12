在諾魯唯一監獄農畜場，受刑人在台灣技術團指導下餵豬、種菜。團長李宜龍說，相關技術有助受刑人儘早重返社會；台灣長期駐點提供專業援助，對區域發展的貢獻及重要性，不言自明。

諾魯位於南太平洋，國土面積約21平方公里（相當於1.4個綠島），人口約1萬1000人，1970至1980年代曾因磷礦致富，人均GDP（國內生產總值）曾高達全球排名第二，但礦產枯竭後，如今高度依賴外援。

在諾魯唯一監獄農畜場，受刑人在台灣技術團指導下餵豬、種菜，團長李宜龍（前排右1）說，相關技術有助受刑人儘早重返社會。（圖／中央社）

台灣技術團自2006年以來，協助諾魯政府及民眾發展農牧業。監獄農畜場是國際合作發展基金會「膳食多元化」推廣計畫一環，也是諾魯總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）的心願。

2019年8月就任總統前，安格明曾於2016至2019年擔任司法部助理部長。諾魯長期缺乏合理空間安置受刑人，在澳洲援助下，安格明任內興建諾魯迄今唯一監獄，總計40餘名受刑人去年初完成移監。

2019年底，安格明訪視新建監獄。他向隨行的駐諾魯大使王海龍表示，希望台灣技術團協助開發農畜場，以利受刑人習得一技之長，並提升諾魯糧食安全。

台灣技術團隨即展開打造農畜場、為受刑人設計課程等工作。不過，各項挑戰接踵而至，包括位於磷礦場舊址的監獄土壤品質不佳、無法涵養水源；建材、糧食等各項物資高度仰賴進口，但去年起襲捲全球的武漢肺炎（COVID-19）打亂國際交通。

李宜龍接受中央社訪問時說，技術團只能見招拆招、就地取材、發揮創意。在眾人努力下，農畜場去年7月起分階段完工，11月落成。落實循環經濟、零廢理念的農畜場目前飼養10頭肉豬、200隻混種「台諾雞」，菜圃則栽種台農57號地瓜、番茄、白菜等，是監獄伙食原料。技術團還指導受刑人製作「白菜煎」、QQ地瓜球等趣味料理。

李宜龍說，共計13名輕罪受刑人接受台灣技術團訓練，課程包括雞豬生理知識、寄生蟲防治、飼養技術等，團員每天手把手指導受刑人進行餵食、收成、清潔等農場工作。產品開始銷售後，技術團也協助獄方達成收支平衡，並將盈餘存入監獄公基金，以利永續經營。

除了每天生產的110至120顆新鮮雞蛋，李宜龍說，監獄所產肉豬也供不應求，因為諾魯人喜歡「慶祝」，而「沒有烤豬的派對，就不是派對」。

「受刑人認真學習，讓我很感動」李宜龍說，技術團員起初不太敢與受刑人交談，後來逐漸能夾雜英語、諾魯語及肢體語言聊天，才發現多數受刑人十分珍惜難得的學習機會，期待出獄後儘快立足、開展新生活。他說，技術團在諾魯各地推廣農業技術和知識，但論學習態度，「受刑人完全不輸一般民眾」。

畢業於台灣大學園藝系的李宜龍專長蔬菜栽培，在諾魯已兩年半。他曾在瓜地馬拉服外交替代役，後來加入國合會，陸續在駐吉里巴斯、多明尼加的台灣技術團服務。

談到從事援外工作的動機，李宜龍說，農業在台灣相對不是顯學，發揮空間有限，但在其他國家可以幫助很多人。此外，趁自己還年輕，有必要多看看台灣以外的世界。

他提到，在諾魯，台灣技術團是唯一長期駐點的國際援助合作單位，因此當地政府或民眾若在農業、醫療等領域有發展需求，或需要即時協助，第一個想到的就是台灣技術團，「團員幾乎24小時待命」。此外，遇串連多方的區域國際合作計畫，諾魯政府往往也推薦台灣技術團參與。

能憑專業助人，並見證自己的國家因專業助人受各國肯定，李宜龍認為，這是參與援外工作一大回饋。（編輯：謝佳珍）1100212

(中央社)