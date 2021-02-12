全聯初一牛年新春福袋頭獎好狂，一口氣推出2台夢幻車款，有市值354萬元的「Porsche Cayenne」，以及市值從333萬元升級為近358萬元的2021最新版「Tesla Model X」，全聯今（12日）9時全台千店開賣12萬個福袋，13時在全聯大直總部抽出12組中獎序號，先抽特別獎、再抽新騎獎，最後抽出特仕獎與寶石獎，同步在全聯官方臉書與LINE帳號直播抽獎。

全聯福袋還可抽市值7萬4980元的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車共22台。（全聯提供）

今全聯吉祥物福利熊與全聯先生在大安延吉門市，發給排隊民眾喜氣的金幣巧克力紅包，搶頭香的三重姜先生去年初一早上6時排隊沒買到福箱，今年乾脆通宵排隊，昨晚1040pm就抵達，帶著愛犬紅貴賓Lucky作陪，坐露營椅在現場熬夜，他還說自己是全聯先生鐵粉，除了來看偶像，還希望能一舉抽到特斯拉，稍晚要拿抽獎券去過香爐，為好運加持。

住三重的姜先生帶愛狗Lucky一起，果然超幸運。（郭家崴攝）

排第2名的彰化Ken家族，昨晚1159分到，Ken是全聯先生的瘋狂粉絲，不只效法全聯先生，在家下廚煮飯，也帶7歲和5歲的女兒一起追星，體驗人生第一次買福袋，昨晚一家四口輪流睡車上，一口氣買4個福箱有24次抽獎機會，他希望兩台車都能抽中，跟妻子一人開一台，女兒則抽中機車。

今年福袋購買熱烈，行銷協理劉鴻徴表示，往年最早是早上4、5時排隊，今年因增加1萬個福箱且有雙頭獎，還遇到Tesla改款升級，前天晚上10時多就有人排隊，預計今年單店100份福袋+20個福箱最快10分鐘賣光，中午前全台就會售罄。

住彰化的Ken一家四口共買4個福箱，超熱血。（郭家崴攝）

這次，除了2台百萬名車，還有市值7萬4980元的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車共22台，與198名特別獎項，尤其是「新春大禮包」聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，最高現省超過1萬元，涵蓋多家遊樂園門票好康，如價值約150元的宜蘭傳藝園區門票免費兌換、價值350元的麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券等。總獎項共222名，總市值近千萬元，對比去年總獎項多1成，總市值超過2倍，更創下全聯福袋獎項數、總價值史上雙重新高紀錄。

全聯先生是活招牌，吸引粉絲合照。（郭家崴攝）

這次新春福袋，同樣有兩種價格不同福袋，分別是「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」，共12萬個。其中，「福利熊生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；符合國旅需求的「萬國通路福箱」，採用市價5280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台，分為沙漠金、水星銀各1萬台。

今年雙頭獎讓排隊購買人潮踴躍。（郭家崴攝）

2款福袋皆含超過10樣食品、用品及文創品等，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔喀什米爾大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等，光內容物總值超過900元。

今年雙頭獎讓排隊購買人潮踴躍。（郭家崴攝）

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