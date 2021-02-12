春節期間，台灣民間習俗的祭祀活動頻繁。民眾不乏焚香祭祖及燒金紙，但燒完的香灰，千萬不能整包直接丟垃圾車。苗栗就發生民眾把香灰裝袋後，丟進垃圾車內，結果壓縮過程中，整包垃圾竟爆炸開來，大量的粉塵噴到清潔隊員身上。

日前有民眾上傳一起垃圾車塵爆事件影片，春節前苗栗竹南清潔隊垃圾車在定點收垃圾，只見民眾紛紛出門把家中垃圾整袋丟入垃圾車內，一下子就塞滿了垃圾車的後車斗，清潔隊人員按下按鈕要將垃圾壓縮到車內時，瞬間發生塵爆事件。一大團煙霧噴出，清潔隊人員反射動作一個閃身，躲過大多數的粉塵，但還是被噴到一身髒汙。

清潔隊指出，爆炸的粉塵是整袋的香灰，只見清潔隊人員撥掉身上香灰，無奈繼續收拾垃圾。過年前大小拜拜多，丟棄香灰的垃圾數量大增，溫度高一遇擠壓容易瞬間噴灑。

竹南鎮公所秘書謝文福指出，春節期間垃圾量很大，裝有香灰的垃圾袋到垃圾車裡面因為它壓縮，壓縮垃圾很滿它就爆了。網友看到影片都大吃一驚，「香灰應該加水的話可以凝固吧，再丟的話比較安全。」、「報紙包著再包塑膠袋啊，這樣就不會飛出來了啊！」

清潔隊表示，金紙燃燒後產生的香倒也不是不能丟棄，正確SOP務必要打濕。竹南鎮公所秘書謝文福呼籲，香灰丟棄前先淋點水把它收拾起來，把它綁起來，就可以降低塵爆意外的發生。至於寺廟大型香爐的香灰，必須事先向清潔隊連繫，專案協助清運。

(中時新聞網)