新春想試手氣的人不僅昨天就夜排，有的還全家出動，今早4、5點起各門市即湧現排隊潮。（讀者提供）

民眾一大早排隊好幾個小時，終於拿到買福袋的第一號號碼牌。（讀者提供）

姜先生昨晚10點多就殺到全聯，他透露去年開賣當天早上6點排隊卻沒買到福袋，所以今年不想再錯過。（郭家崴攝）

春節過年福袋一定要買起來，因為店家推出的頭獎愈來愈有看頭！尤其超市龍頭全聯今年祭出「雙頭獎」，2台轎車價值逾7百萬元，令消費者超期待。新春想試手氣的人不僅昨天就夜排，有的還全家出動，今早4、5點起各門市即湧現排隊潮，大家一致的願望是將價值388萬特斯拉直接開回家。

全台搶買全聯福袋到底有多瘋狂？一位住台中的陳先生說，他一大早5點多就到潭子中山店排隊了，終於拿到第一號的號碼牌，這也意謂他可順利抽獎，等待下午一點能不能福從天降，還有一位姜先生更驚人，他昨晚10點多就殺到全聯，他透露去年開賣當天早上6點排隊卻沒買到福袋，所以今年不想再錯過，他還直言，就是衝著特斯拉來的。他排隊自備毛毯、露營椅，還有愛犬Lucky相伴下，順利拿投下福箱，希望能中大獎。

全聯大安延吉店排第2名的彰化Ken家族，則是昨晚11點59分到，Ken是全聯先生的瘋狂粉絲，不只效法全聯先生，在家下廚煮飯，也帶7歲和5歲的女兒一起追星，體驗人生第一次買福袋，昨晚一家四口輪流睡車上，一口氣買4個福箱有24次抽獎機會，他希望兩台車都能中，跟妻子一人開一台，女兒則抽中機車。

全聯今早媒體聯訪時表示，民眾一般是早上4、5點來排隊，但也有人昨晚12點就來了，且是全家總動員，孩子放車上大人輪班排隊，大家搶福袋真的很瘋狂。全聯也透露，今年準備的福袋和數量都比去年多，尤其頭獎特斯拉改款，所以抽中的車款價值又更增加了。

民眾夜宿全聯門口搶福袋 首見雙頭獎！現場著急開箱福袋

全聯牛年福袋於大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國通路福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀各1萬台），堪稱零售通路CP值超高福箱。每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止，預定下午一時開獎。

(中時新聞網)