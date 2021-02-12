全球車用晶片引爆缺貨潮，美國官員目前正在了解汽車供應鏈中潛在瓶頸，並努力解決半導體晶片短缺問題。消息傳出後，周四（11日）美國晶片股飛漲，帶動科林、應材瘋漲超過6%、台積電ADR也狂飆逾4%至139.16美元，不僅超越蘋果股價135美元，更創下歷史新高，台股5日封關至今，台積電ADR累計大漲8.5%。
通用汽車周三示警，全球半導體晶片短缺，可能會使其2021年獲利大幅下滑高達20億美元。
通用汽車的美國競爭對手福特先前表示，旗下高獲利、最暢銷的F-150皮卡已減少生產。其他各國汽車製造商也紛紛減產或暫時關廠，以因應這波車用晶片荒。
白宮今表示，美國官員正在確認供應鏈潛在瓶頸，努力解決半導體晶片短缺問題。車用晶片缺貨已減緩全球汽車生產速度。
受到消息激勵，費城半導體指數狂漲3.45%，相關晶片股漲勢兇猛，科林研發（Lam Research）暴衝7.4%；應用材料強漲6.7%；輝達、恩智浦、英特爾連袂大漲逾3%。
台股ADR也紛紛收紅，台積電ADR上漲4.09%（或5.47美元）來到139.16美元，刷新歷史新高紀錄，累計台股5日封關至今，台積電ADR累計大漲8.59%；聯電ADR上漲4.33%至10.6美元；日月光ADR上漲4.1%至8.64美元。
在台積電ADR飆上139美元天價之際，國內批踢踢網友也high了，回應說「超越蘋果了」、「2330買太少啦」、「一直噴 代表法人又偷看答案 知道intel 15號的答案了」、「還有三天 不要太興奮」、「上看1000的 600多你不敢買 你要等到700多才買？」。
(中時新聞網)
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