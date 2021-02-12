美國南加州大洛杉磯地區，亞裔族群今年在疫情之下度過不一樣的農曆新年，除了減少大型聚會，紅包裡面現在流行不放鈔票，改放支票。

比台灣時間晚16小時，位在美國西岸的洛杉磯在台灣時間12日才要進入除夕夜。儘管春節不是假日，今天下午在華人區超市出現排隊人龍，保持安全距離進場，趕在晚餐前最後一刻採買。

人口約1000萬人的洛杉磯郡，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）累計確診超過115萬人、近2萬人病故，根據官方統計10日小年夜單日新增3061例、152死。

到今天為止，洛杉磯郡已注射疫苗的人數達131萬，每天約有3萬到5萬人接種。

「洛杉磯時報」在除夕這天報導，疫情時代的農曆新年，紅包裝的不是鈔票而是支票。

報導指出，今年在疫情之下，慶祝農曆新年的亞裔族群，為了防疫特別小心謹慎。一名來自台灣的50多歲移民表示，挑選紅包袋的時候特別選大一點，因為要裝得下支票。

避免使用鈔票，可減少潛藏病毒的風險，除了用支票代替之外，原本就在華人之間盛行的線上支付方式，在這個情況下更為風行，很多人改用手機應用程式發送虛擬紅包。

疫情未解的情況下，每年農曆新年在華埠盛大舉行的金龍大遊行，今年是122年以來第一次改為線上舉辦。（編輯：黃自強）1100212

(中央社)