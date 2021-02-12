交通部長林佳龍連續17年，每年年初一到樂成宮團拜。（交通部提供／陳淑娥台中傳真）

今天是大年初一，交通部長林佳龍今一早前往台中旱溪樂成宮參拜，代表蔡英文總統致贈小紅包給廟方，並祈求新的一年疫情驅除、國泰民安。林佳龍表示，飲水思源，已是他的傳統；針對春節疏運，他說，今年7天年假自小年夜開始放假，達到時間分流目的，讓國人避開尖峰堵塞時間。

林佳龍今日年初一代表蔡英文總統前往台中旱溪樂成宮參拜，這也是他連續17年，每年年初一都到樂成宮團拜。

「飲水思源，這已經是他的傳統。」林佳龍說，旱溪媽繞境18庄是為了驅除瘟疫，回顧去年一整年，台灣防疫做得好，因為大家配合防疫政策，也有不錯的經濟表現，因此來感謝天上聖母，也祈求媽祖繼續保佑國泰民安。

林佳龍指出，現在自己擔任交通部長，主導交通安全，而媽祖就是保佑海上行船平安，因此來祈求交通運輸包含陸海空、鐵公路都出入平安。

針對春節疏運，林佳龍表示，過去兩年連假，建立在大數據分析的基礎上，交通部陸續推出精進創新的做法，強化時間、運具、路線分流，並提供多個資訊平台，讓國人避開尖峰堵塞時間，今年7天年假自小年夜開始放假，就達到時間分流的目的。

交通部指出，替代道路的完善也是路線分流前提，包含同為南北向的台61快速道路替代國1國3、南迴改、蘇花改通車，交通路網更完善。林佳龍也呼籲民眾多搭乘公共運輸工具，現在國5與蘇花改皆有大客車專用道，雙鐵也都加開班次疏運，請大家多多利用。

(中時 )