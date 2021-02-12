洛杉磯道奇「少主」畢爾勒（Walker Buehler）今年休賽季擁有生涯首次的薪資仲裁資格，如今球隊為了留人，就端出一張2年合約來避免仲裁，不過當合約價碼出爐後，外界紛紛認為這個價碼其實太便宜，覺得畢爾勒根本是佛心來著。

畢爾勒與道奇簽下一張2年800萬美元合約，避免接下來2個休賽季的薪資仲裁，這張合約使他未來2年分別可拿275萬美元、325萬美元，另外包含200萬美元簽約金，以及激勵獎金。

至於激勵獎金的部分，畢爾勒只要完成14、16、18、20、24、28場先發，分別能獲得50萬美元，最多300萬美元；另外只要他能拿下國聯賽揚獎，就可獲得112.5萬美元，賽揚獎票選上排名第2、3名，則能拿到62.5萬美元。

順帶一提，畢爾勒屬於「超級二年級生」，因此2年合約走完，到了2023、2024年休賽季，他都還有薪資仲裁資格。

畢爾勒2017年完成大聯盟初登板，2018年站穩道奇先發輪值，過去4個賽季，他繳出24勝9敗、防禦率3.15以及420次三振的成績單，被看好成為球隊下一個王牌，如今道奇和畢爾勒簽下這張合約，也讓外界都認為這個價碼實在太佛心。

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(中時新聞網)