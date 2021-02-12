因應新冠肺炎疫情，台中大甲鎮瀾宮今年農曆春節取消大年初一的重頭戲「搶頭香」，不過照常在初一子時開廟門迎接全台善男信女入內朝拜。針對民眾關心今年大甲媽是否會遶境，鎮瀾宮董事長顏清標表示，這要等到農曆元宵擲笅決定。也就是大甲媽說了算。

台灣民間信仰虔誠，每年農曆春節全台各大廟宇大年初一就開廟門迎接善男信女參拜，有些廟宇還有搶頭香的活動吸引民眾前往參加，希望能獲得好頭彩，在神明加持下，迎接一年好運氣。其中，中部香火鼎盛的鎮瀾宮，每年的搶頭香活動最為熱鬧，很多民眾連夜等待，將廟門擠得水洩不通，就是等廟門開啟。

鎮瀾宮除夕夜依循傳統，晚間9點進行歲末誦經祈福，10時40分關上廟門，接著董事長顏清標、副董鄭銘坤率全體董監事焚香祝禱，並恭讀疏文；晚間10時45分誦經團進行開春誦經祈福後，大年初一子時準時開廟門，顏清標、鄭銘坤走向廣場向信眾揮手道賀新年恭喜。

鎮瀾宮因應疫情，今年取消搶頭香活動，初一子時廟門一開，信眾依序魚貫進入廟內參拜，不見往年衝刺、爭先恐後景象。住在大甲的劉小姐緩緩走到天公爐前，虔誠祝禱後，晚間11時1分將香插進香爐，成為辛丑年頭香。

鎮瀾宮董事長顏清標受訪時表示：「有搶頭香是比較熱鬧啦，但我們媽祖也會靈驗，希望一個時間過了，趕快把疫情撲滅，一切恢復原狀。」至於，今年是否仍然舉辦大甲媽遶境活動，顏說：「要等到農曆元宵擲筊後才能決定。」

(中時新聞網)