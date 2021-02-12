米羅室內樂集賈瑪莉展示編織與音樂收藏品。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

清水小願文化創意協會邀請中港高中國中部美術班學生於小願藝樹館(清眷47號)廚房空間展出『HAPPY牛YEAR圍爐展』。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

清水生活美學協會教授民眾藍染。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市文化局連續第二年舉辦「清眷園區社團進駐計畫」，今年徵選出4組在地社團進駐房舍空間，合印染技藝與眷村文化、在地人文采風、編織工藝、表演藝術及親子繪本故事等特色，推出多樣化、多場次的展演活動，為園區注入地方創意與能量，也成為海線文化觀光的亮點。

4組在地社團進駐房舍空間，包含台中市清水生活美學協會、台中市清水小願文化創意協會、米羅室內樂集和台中市海灣故事文化創意協會。首次進駐的「米羅室內樂集」是由清水眷村原眷戶第二、三代組成，負責人是眷三代的留法小提琴家郭立功，藝術總監為其母親賈瑪莉，曾任國立台灣工藝研究發展中心染織教師，退職後回到清水成立弦外織音藝術工作室，去年即以藝術家身份進駐園區，全力打造纖維特色展示空間大受民眾好評。

今年母子倆攜手合作參與社團進駐計畫獲選進駐55號房舍，希望藉由眷村導覽、工藝技術傳承、音樂藝術推廣、影像紀錄宣傳眷村文化，讓大眾深度認識園區人文、藝術與歷史，進一步活絡園區。更期待透過眷二代編織技能與眷三代音樂素養，以不同的生命經驗及生活際遇，將眷村人事物交織在一起，重新延續眷村文化經驗與記憶。

清水生活美學協會張木村、郭凱遠夫妻推動保存眷村文化多年，郭凱遠老師為清眷原住戶，專精於藍染技藝，曾多次轉化眷村元素如地磚紋樣等融入創作，展現眷村文化新樣貌。

清水小願文化創意協會進駐成員結合其他在地社團與園區週遭學校，共同推動眷村保存，活化園區空間。進駐後將持續辦理公益小願藝樹市集，以關懷弱勢支持在地文創產業發展，協會將進駐47號房舍打造為「清水小願藝樹館」。

海灣故事文化創意協會是一個希望為台中海線地區的兒童耕植一片故事苗圃的非營利組織，進駐121號房舍成立「海灣繪本館」，運用繪本故事在園區構築了一個閱讀、遊戲、展演、創作的親子平台。

主建物外牆上巨幅壯觀的主視覺藍色大鯨魚是由藝術家盧政憲創作的作品「飛行海灣的歌聲」，讓人從遠方就能看到繪本館，自設置以來也成為熱門拍照景點。新的一年繪本館將持續以親子手作課程、講座、公益等活動活化園區，注入親子共讀活力，讓來到眷村的每一個人用不同角度與視野創造出屬於自己的故事。

(中時 )