湖人前役與雷霆大戰到延長賽僅贏1分(114-113)，主將詹姆斯(LeBron James)拚命超時工作，3戰各打了46分鐘、43分鐘、41分鐘，對手只是戰力貧弱的活塞和雷霆，不斷苦戰也引來外界質疑，特別是詹姆斯在多特(Luguentz Dort)的防守下，最後一擊投了個大麵包！所幸在最後30秒，詹姆斯衝出來截斷雷霆的傳球，守住了勝利。

The Dorture Chamber pic.twitter.com/53GRPK02qI — Rob Perez (@WorldWideWob) February 11, 2021

湖人最後一波進攻，詹姆斯拖完時間之後在21呎的後仰跳投居然是籃外空心，雷霆拿到球還剩4.3秒。威廉斯(Kenrich Williams)從後場發界外球，被詹姆斯在跑動中截斷，他在衝出界之前把球勉強拋回場內，但場內無人接應，又被威廉斯搶回去，雷霆時間到了只好亂扔沒進，連兩場在延長賽敗給湖人。

接連的苦戰引發兩派論點，一部分批評詹姆斯失去統治力，一部分則認為詹姆斯展現了在比賽末段的決勝能力。詹姆斯該場繳出25分、6籃板、7助攻，投20中9(三分球投9中3)，但有多達5次失誤。

專業「詹黑」球評貝勒斯(Skip Bayless)趁機酸說：「我說過上季的詹姆斯該拿MVP，今年呢？他是全聯盟失誤第2多的球員，僅次於東契奇(Luka Doncic)！他的罰球命中率排名第95名(72.3%)！最近兩場碰上爛隊都還射失最後一擊！近7場末節累積24投5中！」

沙普(Shannon Sharpe)推文反嗆：「他沒看見詹姆斯那記追平比數的三分球嗎？」同時強調是詹姆斯的「再見抄截」打敗了雷霆。詹姆斯苦撐換來湖人6連勝，在西區與爵士並列最多的20勝。

(中時新聞網)