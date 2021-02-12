中國國家廣播電視總局官網今天（12日）0時發布簡訊稱，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）已在中國遭到禁播。這是中國官媒中國環球電視網（CGTN）4日被英國通訊管理局(Ofcom)撤銷在英國的播放執照後，中方一周內做出的反制措施。

除了BBC世界新聞台頻道無法在大陸境內透過衛星訊號接收外，本報記者嘗試點開BBC網站 http://www.bbc.co.uk/時，發現以往可正常訪問的網站，如今已進不去，必須開啟VPN翻牆軟體才能觀看。從此被中國屏蔽的國外新聞網站又多了一個。

廣電總局簡訊稱，經調查，BBC世界新聞台涉華報導有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求。

簡訊稱，BBC涉華報導「損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件」，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

對於中國國家廣播電視總局的禁令，BBC對此表達失望，並表示「BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞」。

中國外交部發言人曾多次「點名」BBC，反駁其發佈的涉華報導虛假不實。例如汪文斌2月4日在例行記者會上表示，2020年7月17日，BBC《新聞之夜》節目採訪了一名叫早木熱·達吾提的維吾爾族女子的爆料，「但事實是，她編造了太多的謊言，已經成為反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具。」

此外，2021年2月，中國外交部新聞司有關負責人就BBC於2021年1月29日播出的新冠肺炎疫情新聞向BBC News駐京分社負責人提出嚴正交涉，認為這是假新聞。

新聞司有關負責人指出，BBC駐京分社涉新冠疫情新聞視頻中將疫情與政治掛鈎，重新翻炒疫情「隱瞞論」、「源頭論」、「責任論」，還將一段反恐演習視頻作為中國防疫部門「暴力執法」新聞播出，是典型的帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。中國外交部要求英國廣播公司就其報導當中的假新聞作出公開道歉。但BBC發表聲明稱，「拒絕道歉，堅持公正原則」。

(中時 )