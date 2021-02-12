全國運動會首納電競，台中市組隊備戰。（運動局提供／陳淑娥台中傳真）

今年全國運動會首將電競納入比賽項目，延續電競熱潮，市府年初已召開選拔說明會，將遴選台中代表隊，全力備戰全國運動會，打造電競酷城市。

台中市長盧秀燕上任以來連續2年舉辦電競嘉年華，去年首辦第一屆市長盃電子競技賽，WirHouse 2020電競社群全國派對也首度在台中舉辦。

運動局指出，台中市政府攜手學校、在地團體及業界陸續合作推動電競賽事，其中，「台中電競嘉年華」是台中年度電競盛事，安排校園盃賽事、Switch競賽、網紅同樂會、熱舞實境秀等精彩活動。

此外，運動局與台中市體育總會電子競技運動委員會合作，去年首辦「台中市市長盃英雄聯盟錦標賽」，吸引全國近百隊參戰。而去年台灣唯一一場「WirHouse 2020電競社群全國派對」也在台中首度舉行，3天2夜活動安排BYOC遊戲玩家特區、羅馬競技生死鬥、職業摔角表演賽等精彩賽事，吸引全台玩家及知名實況主到現場或在線上熱情響應。

運動局指出，今年全國運動會首將電子競技納入比賽項目，市府今年初已召開電競代表隊選手選拔說明會，展開組訓、遴選台中代表隊選手，全力備戰全國運動會。

運動局表示，台中電競扎根校園，已有多所電競發展學校，例如青年高中電競產業專班為中部首創科班，專門培訓 League of Legends(英雄聯盟)、Over watch(鬥陣特攻)電競選手；修平科技大學成立「遊戲測試產學培訓中心」，以實戰經驗與遊戲理論培育專業人才；弘光科技大學「弘光獵鷹」戰隊近期剛蟬聯2021 Predator League《英雄聯盟》校際盃校隊賽總冠軍，成功打響台中電競知名度。

此外，為整合中部地區電競資源，弘光科大與青年、宜寧、致用、明台、五育等5所高中成立「中台灣電競聯盟」，僑光科技大學與 ROG玩家共和國打造「電競與遊戲菁英培訓基地」，產官學合作培養學生實用技能，創造青年多元就業機會，培育台中電競運動人才。

(中時 )