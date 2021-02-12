農曆春節無論是樂透或刮刮樂買氣都大增，許多人都想趁過年試試手氣，替自己賺進大紅包，但要怎麼增加中獎機率呢？Youtuber蔡阿嘎帶著老婆二伯和工作夥伴大頭佛、暴牙B一起小試身手，蔡阿嘎實測一種招財方法，果真刮到5000元獎項。

刮刮樂之前，蔡阿嘎先是參考日本2021年星座血型運勢圖表，列出金牛座A型的暴牙B為第2名，巨蟹座O型的蔡阿嘎是第3名，金牛座O型的大頭佛為第4名，處女座O型的二伯被排在第16名。四人先各自花了2000塊進行第一輪的刮刮樂，蔡阿嘎、二伯槓龜全賠， 暴牙B中800元、等於賠了1200元，大頭佛則刮到1000元，只賠了一半的錢。

大夥人各自再端出開運招式，期盼能再扭轉局勢，有潔癖的蔡阿嘎決定刷馬桶，他指出這招能把家中的穢氣清乾淨、沖走衰運，而且家裡的馬桶清潔溜溜，也代表衰運都沒有。果不其然，蔡阿嘎刷完馬桶再買一次刮刮樂，從原本的槓龜變成中5000元，他得意地笑說：「有刷馬桶有差啦！」並亮出刮刮樂證明無作假。

二伯的開運方式是到銀行大口吸財氣15分鐘，結果真的有效，從原本的槓龜變成中2000元，讓她忍不住開玩笑說要睡銀行一個晚上，蔡阿嘎跟著附和：「睡15天！100萬就有了吧！」

大頭佛的開運方法較為複雜，第一步先面對東方，在左手寫「乾」字，對左手吐氣，接著同手同腳原地踏步15分鐘，不能跌倒、回頭、停下來，實測結果也從原本的1200元提升到中2000元。

暴牙B的開運方式是把保險套放皮夾象徵「包金」，拿著有放保險套的錢包去買刮刮樂，想不到從中800元變成槓龜，被眾人笑虧是不是套子破洞才會漏財。

【嘎奇麥唬爛#59】2021年最強運的星座血型是他們！蔡阿嘎實測四大開運方法！

(中時新聞網)