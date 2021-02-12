中國外交部發言人曾多次「點名」BBC，指責其發佈的涉華報導虛假不實。例如汪文斌2月4日在例行記者會上表示，2020年7月17日，BBC《新聞之夜》節目採訪了一名叫早木熱·達吾提的維吾爾族女子的爆料，「但事實是，她編造了太多的謊言，已經成為反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具。」

汪文斌指出，早木熱·達吾提自稱曾被關押在「再教育營」，但事實上她從未在教培中心學習過。她自稱曾被「強制絕育」、「摘除子宮」，但事實上，她於2013年3月在烏魯木齊市婦幼保健院婦產醫院生第三個孩子時，自己在分娩自願同意書上簽字，表示同意剖宮產，要結紮，隨後在醫院做了剖宮產和結紮手術，根本沒有被絕育，更沒有被摘除子宮。

汪文斌指出，早木熱·達吾提還聲稱其年邁的父親數次遭到新疆當局的拘押和調查，在不久前去世，死因不明。但事實上，她的父親一直同其子女正常生活，從未被調查或拘押，於2019年10月12日因心臟病去世，她的三哥和五哥都對這些情況進行了澄清。

對於BBC報導新疆存在針對婦女的性虐待一事，汪文斌駁斥：「新疆依法設立的職業技能教育培訓中心屬於學校性質，與英國設立的『轉化和脫離項目』，法國設立的去極端化中心，沒有本質區別，都是預防性反恐和去極端化的有益嘗試和積極探索。目的是為了從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義，完全符合聯合國全球反恐戰略、聯合國反暴力極端主義行動計劃等一系列反恐決議的原則和精神。」

汪文斌強調，「教培中心嚴格貫徹落實憲法和法律規定，保障參與培訓學員的基本權利不受侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待，根本不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待。」

此外，汪文斌指出，BBC世界新聞頻道1月26日播出的涉新冠疫情的新聞視頻中，將疫情與政治掛鈎，移花接木，將一段反恐的演習視頻作為中國防疫部門暴力執法、侵犯人權的事實新聞播出，「這難道是準確報道嗎？」

汪文斌指出，世衛組織專家正在就病毒的溯源問題與中方合作開展調研，同時疫情更早多點暴發的新聞，多次見諸各國媒體的報端，BBC在報導當中仍然堅稱「武漢是疫情的發源地」，「這叫公正的報道嗎？」

汪文斌斥責，BBC長期以來在意識形態領域惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府，多次播出毫無事實依據的假新聞，嚴重偏離媒體報導的客觀、平衡、公正立場。

汪文斌強調：「中方對此是堅決反對的。我們敦促BBC採取切實措施，消除相關報導產生的惡劣影響，就涉華假新聞向中方道歉。同時中方保留採取進一步措施的權利。」

(中時 )