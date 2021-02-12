the 10th Jimmy dime of the night pic.twitter.com/cYFlrLeVRp — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 12, 2021

「士官長」吉米巴特勒的傷癒歸隊，果然幫助熱火變成另外一支球隊！靠著吉米巴特勒貢獻27分、10助攻與10籃板的本季首次大三元，熱火12日以101比94射落火箭，除了拿下4連勝，11勝14敗戰績升到東區第9，也送地主苦吞難堪的4連敗。

火箭上半場靠著沃爾與艾瑞克戈登火力，一度取得13分領先，卻在下半場完全變調，因為他們突然外線失靈，也讓火箭靠著吉米巴特勒領軍，逐漸追上甚至取得雙位數超前，來到最後關頭，火箭雖追到只差3分，吉米巴特勒卻用兩罰俱中澆熄火箭反撲氣焰。

除了吉米巴特勒交出明星等級演出，替補射手史崔斯單場投進5顆三分球，貢獻全隊次高21分，奈恩也突破最近低潮，拿下15分，「阿舍哥」鄧肯羅賓生15分，阿德巴約雖在讀秒階段犯滿畢業，仍有10分、13籃板及8助攻的接近大三元表現。

火箭以沃爾與艾瑞克戈登各拿17分最高，泰特與考辛斯各有16分，不過還在苦等主力中鋒伍德傷癒歸隊的火箭，今天卻又碰上歐拉迪波(右腳痠痛)、塔克(大腿挫傷)兩名主力提前傷退，接下來恐怕先發陣容很難到齊，也讓火箭總教練希拉斯更加頭痛。

(中時 )