過年期間有清不完的垃圾，是清潔隊員一年中最辛苦的時候，不過卻有常有意外「驚喜」。台中市環保局統計，自2017年至今年1月31日止，清潔隊員們共撿獲近百萬元，並拾金不昧主動送至派出所。

春節期間家家戶戶忙打掃，有清不完的垃圾，也是清潔隊員一年中最辛苦的時候，無論是道路清掃或垃圾清運，常會撿獲意外的「驚喜」。

環保局表示，隊員們工作時常撿獲許多物品，其中南屯區清潔隊員日前在隊部整理回收舊衣物時，發現一包舊衣口袋內有紅包袋及不同面額的鈔票共計現金28萬餘元，經查發現是一對70歲老夫婦遺失並物歸原主。

新社區清潔隊員在幾年前執行大型家具運載服務，送回隊部檢視家具是否堪用時，意外發現木櫃夾層有數疊千元紙鈔，共45萬餘元現金，透過警方尋線找到失主。

太平區清潔隊員也曾經在執行資源回收工作時，發現廢紙籃中有五個紅包袋內裝有現金2萬餘元，同仁立即送至派出所報案，拾金不昧、不據為己，同時也維護清潔隊團體榮譽。

環保局長陳宏益表示，清潔隊員從清晨到夜晚，穿梭在大街小巷為民服務，市府除要求工作勤奮外，並經常提醒同仁要拾物不昧，維護團隊榮譽，對於有優良事蹟的同仁，會給予嘉獎及公開表揚，希望每個人都能見賢思齊、物歸原主。

(中時 )