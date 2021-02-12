今是大年初一，新北市長侯友宜一早前往板橋慈惠宮及接雲寺視察防疫措施，並祈求國泰民安、市政建設順順利利。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

今是大年初一，新北市長侯友宜一早前往板橋慈惠宮及接雲寺視察防疫措施，並祈求國泰民安、市政建設順順利利；侯友宜表示，宮廟在過年期間易人潮聚集，感謝慈惠宮及接雲寺落實防疫作為，以熱顯像儀為信眾量測體溫、消毒手部，也定時消毒較多民眾觸摸的筊杯、籤及公共環境，徹底做好防疫。

今年春節遇防疫，新北市許多宮廟取消春節相關活動，加強防疫工作，如板橋慈惠宮民藝大街及躦轎腳、板橋接雲寺元宵燈會、新莊武聖廟關聖帝君遶境、林口竹林山觀音寺元宵燈會、平安餐及春節雜技團表演、樹林鎮南宮新春嘉年華等年度盛會都取消。

侯友宜今參拜板橋接雲寺、慈惠宮防疫作為，他說，盼信眾體諒宮廟新增的防疫規定，除了進入廟內需佩戴口罩，慈惠宮另管制上下樓層維持各100人，接雲寺則限制150人，拉出安全距離，避免人擠人。

侯友宜也說，大年初一來宮廟參拜祈福，盼防疫做到位，牛轉乾坤，新北市民健健康康，大家平安過好日子。

(中時 )