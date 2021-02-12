過年要包多少紅包給父母，有時要看收入多寡而定。就有一名月薪4萬1的網友發文表示，他年終獎金5萬元，包了3萬元給媽媽，卻被抱怨「孝親費只有一點點哦！」，一氣之下在除夕夜甩門離家，此文引起網友熱議。

原PO無奈發文。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書《爆怨公社》表示，自己加上4萬1薪水與5萬年終獎金，過年共領了9萬1，除夕夜包給媽媽3萬元紅包，媽媽卻變臉抱怨「怎麼只有3萬？年終呢？不是應該給我3分之2嗎？養你那麼久了給孝親費只有一點點哦！」讓他氣得在除夕夜甩家門離開，難過地直呼「玻璃真的碎成粉了…」。

此文引發熱烈討論紛紛表示「現在很多長輩都覺得小孩很有錢，都不用吃穿存錢結婚生子」、「好心碎的感覺！有人連3千都沒有，3萬還有話說？」、「覺得被家人這樣說很心寒」、「碎滿地，媽媽有時還是要體諒孩子的經濟情況」、「明年包3千吧」。

不過也有人說「如果平時有給家用還包3W，以你的薪水真的很高」、「沒事，有心就好，別難過了」、「 別生氣，家裏需要，你小時候要發錢，母親也沒有讓你餓過，體諒一下」、「你媽媽的心情應該是很欣慰，只是不曉得怎麼表達，珍惜自己生命中最可貴的父母吧！」、「其實老年人有時候就是暗爽在心裡也不願意表露出來，可別生氣，只要有孝心多少是其次」。

(中時新聞網)