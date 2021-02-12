中正第二分局贈送總統蔡英文年節賀卡上面寫「貓肥犬壯」，蔡英文轉身說家中貓狗都太胖要減肥。（圖：中正第二分局提供）

總統蔡英文12日大年初一，先到總統府轄區的介壽路派出所進行春節慰問，9點45分抵達官邸轄區分局中正第二分局，蔡英文致詞提到，「在各國眼中，我們是成功防疫的典範，警察扮演非常重要的角色」。員警精心製作賀年卡送給蔡英文，上面寫著「貓肥犬壯人安康」，蔡英文轉身拍照時，2度提及「貓、狗都太胖了，要減肥，你們還說貓肥犬壯！」

分局長吳在堂說，分局外事警察在防疫站上第一線，2020年迄今，中正第二分局已協助297名外僑完成居家檢疫，其中協助奔喪、探病、轉介衛政更是不計其數，服務到家，溫暖貼心，正面提升警察形象。

蔡英文感謝警察在防疫扮演重要關鍵角色，並提及員警工作除了一般任務緝毒、犯罪偵查等外，還要支援指揮中心防疫、處理疫調工作，讓疫情得到控制，就是警察對社會最大的貢獻。

蔡英文說，今天是大年初一，還是有很多警察執行勤務，春節假期警察同仁越忙碌，民眾能團聚的時候，就是因為有警察守護國家安全、穩定社會，讓民眾安心過年，總統代表全體國民向大家說謝謝、辛苦了！

整個春節慰問過程約15分鐘，分局代表最後贈送蔡英文賀年卡片，上面有蔡英文穿著警察制服的卡通圖案，兩旁對聯「年年有今日日安、歲歲有金招財貓」，橫批「貓肥犬壯人安康」，蔡英文在大合照時轉身2次，和後方的員警說「貓、狗都太胖了，要減肥，你們還說貓肥犬壯！」意指是「想想」、「阿財」以及3隻狗過年期間都在節食。

(中時 )