昨天是除夕夜，星相學會副理事長小孟老師以塔羅牌解析藍綠兩黨在2021的運勢，直言2021對民進黨將會非常辛苦，而國民黨則是很有可能有兩股勢力一起來，將帶動藍營士氣。

政論節目《新聞面對面》除夕夜特地邀請小孟老師，以塔羅牌算藍綠兩黨的未來運勢，參加該節目的綠委陳亭妃從塔羅牌中選出一張牌來，直言壓力很大，而國民黨台北市議員李柏毅代表國民黨抽牌。

小孟老師先解析民進黨運勢，指出陳亭妃抽到的是「寶劍三」的正位，「這在塔羅牌裡面表示很辛苦，因為這有三把劍，代表民進黨接下來還會有類似萊豬的議題，所以民進黨下半年會稍為辛苦些，且若國民黨這時又派出一些強而有力的人選，比較會有紛爭狀態出現」。這時鏡頭帶到陳亭妃，她臉上似乎露出苦笑。

至於國民黨的運勢，小孟老師表示，李柏毅抽到的是一個人拿著兩把劍的「寶劍二」逆位，代表藍營內會有兩股勢力一起來反轉國民黨。此時，李柏毅振奮大喊「Yes」！

對此，主持人謝震武認為，大家在預估的時候，就知道今年對民進黨比較辛苦，因為8月有萊豬公投，而且現在還有罷免基進黨立委陳柏惟的案子，甚或還有一些民進黨籍立委的罷免案子，所以今年對民進黨來說，是較辛苦的一年。

陳亭妃也回應，執政總會有包袱，從過去到現在都是如此，而且今年不論萊豬公投還是罷免等議題，國民黨選擇直球對決，民進黨也會應戰，因此今年對民進黨而言，絕對非常辛苦。

(中時新聞網)