美國總統拜登昨（11）日宣布，已經完成預購另外2億劑輝瑞及莫德納的新冠疫苗，預計7月結束前能夠取得完成全美3億人口接種的疫苗劑量，他同時也痛批川普政府留下爛攤子給他，沒有規劃好大規模接種計畫，包括沒有取得足夠的疫苗、沒有招聘足夠的疫苗施打人員、以及沒有設立足夠的疫苗接種站。

美國總統拜登11日宣布再購得2億劑新冠疫苗，預計7月底前能夠取得讓全美3億人完成接種的疫苗劑量。

美國總統拜登11日痛批前總統川普留下疫苗爛攤子給他。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登上任後加速推動美國新冠疫苗接種計畫，他昨日在視察美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）後宣布，美國已經完成購買另外1億劑輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗、以及1億劑美國製藥廠莫德納（Moderna）的新冠疫苗等共劑2億劑疫苗，7月底前能夠完成交付。

另外，這2家公司也將在5月底前完成交付1億劑疫苗，這兩波疫苗交付時程都比原先規劃的要早了一個月。

拜登據此宣布，美國已經取得輝瑞及莫德納的承諾，7月底前交付總計6億劑、讓3億美國人施打的疫苗劑量，「我們已經購買了足夠的疫苗劑量讓所有美國人施打，現在我們將讓這些疫苗注射進數百萬美國人的手臂上。」

拜登上任100天的目標是施打1億劑疫苗，他上任3周後已經有2,600萬劑疫苗完成注射，他昨天表示，「我們的目標是打敗新冠病毒。」

拜登昨日也痛批川普丟下疫苗爛攤子給他，直言川普政府完全「沒有讓國家大部分地區接種疫苗的計畫」，坦言接手時美國的疫苗計畫比團隊及他本人預期的還要「糟」。

拜登說：「當科學家做好他們的工作、在創紀錄的時間內研發出疫苗時，我的前任－我要非常直白地說－沒有做好他的工作，準備應對讓數百萬美國人接種疫苗的巨大挑戰，他沒有預購足夠的疫苗，沒有動員足夠的人手來施打疫苗，他沒有設立足夠的聯邦疫苗中心為符合資格的人接種疫苗。」

「當我3周前上任總統時，美國沒有為國家多數人接種疫苗的計畫，完全一團糟。」

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文章來源：Biden declares there will be enough vaccines for 300 million Americans by end of July
文章來源：Biden says US is securing 600 million vaccine doses by July

(中時新聞網)

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