財信傳媒董事長謝金河今（12日）在臉書發文，自曝年少時求學的青春往事。他說，當年就讀正心中學初中一年級時，有一次地理考35分，被老師打手心25下，回家手腫起來，筷子拿不起來，爸爸問發生何事？我說跌倒了；初中三年級，有一次升旗典禮時，他突然昏倒，下顎撕裂傷，在沒有麻醉下縫了7針，這個痛徹心扉的痛，令他印象深刻。

「農曆春節前，正心中學校友會前理事長高增堯先生和正心中學林佳慧校長陪他回母校看看。」謝金河表示，他在1974年中學畢業後，就沒有再回到母校，已經足足過了47個年頭。

「車子停在學校的操場上，一下車，我就看到一棵很熟悉的樹，這棵樹原來是一棵小樹，經過半個世紀，已經變成大樹。為什麼我對這棵樹印象深刻？在初中三年級，有一次升旗典禮，我突然昏倒了，下顎撕裂傷，在沒有麻醉下縫了7針，這個痛徹心扉的痛，我印象深刻。」

他說，自己念初一時，身高只有147公分，到了初三，已經拉高到179公分，升旗典禮站在排頭，昏倒前面沒入，直接撞上樹木旁的碎石。這是他在正心中學的最深記憶。

謝金河提到，他是備取的備取才進入學校，從鄉下學校進入大觀園，初一的成績幾乎殿後，記得有一次地理考35分，被老師打手心25下，回家手腫起來，筷子拿不起來，爸爸問發生何事？他說跌倒了。

「因為成績太差，到了初二，級任老師洪碧玉特別把我留下來補習，到了初二上學期，父親幫我買了書桌，才慢慢知道怎麼讀書，後來校長頒給我一個進步獎。」

謝金河表示，睽違了近半世紀的母校，一切都那麼熟悉，格局依舊，只是樹木長大了，就像我們的一生，從小到大，現在變老了。校長要他在學校題字，他寫下：「永懷母校，惠我一生！」。

(中時新聞網)