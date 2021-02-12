桃園市一名黃姓男子，在6日下午2時驚傳遭不明人士帶走，當時男子與同居人相約要去朋友家聊天，在八德區後庄街遭3輛車攔下，並被7、8名不明人士押走，並在大年初一凌晨獲釋，男子自己坐車回到家中，對於遭擄過程閉口不談，外傳該名黃姓男子10多年前自組地下期貨盤口組織，非法經營期貨指數交易，非法獲利超過7億多元，也曾涉嫌經營職業賭場、職棒簽賭及地下六合彩等不法賭盤，外傳親友交付5100萬元贖金人才獲釋，但家屬否認有此一事。

據了解，遭擄的黃姓男子年約50多歲，6日獲邀訪友，卻遭一群人強押帶走，並藏匿在新北板橋一帶。黃男10多年前經營期貨、賭盤，許多民眾因此弄得傾家蕩產還不起賭金，他還曾教唆手下持槍討債，手段惡劣凶殘。

據了解，黃男為桃園「黑人家族」的成員，有多項賭博前科，這次會被綁走，初判可能是賭債所致，外傳歹徒要求親友交付贖金，不然黃男今年恐無法回家過年，親友透過關係確認黃男遭擄，且對方原本要價上億贖金，最後透過友人牽線下交付5100萬元讓人獲釋，但家屬在這段時間都與警方在一起，也說並無接獲勒索贖金電話。

八德警方表示，黃男確實遭不明人士帶走，也在大年初一獲釋，已掌握案件相關犯嫌，目前已拘提6人到案，其他共犯已鎖定目標積極追緝當中。

(中時 )