蔡英文總統大年初一與內政部長徐國勇到台北市中正二分局慰勉基層員警。蔡總統表示，歷次民調都顯示，民眾對警察的感謝與貢獻，全民滿意度非常高，她做為總統，代表全體國民向警察說聲謝謝。

蔡總統指出，去年和今年，由於疫情關係，警察同仁特別忙碌，除了緝毒、犯罪的偵察外，還要支援指揮中心的疫情與疫調工作。這一次防疫，在居家隔離、很多民眾的生活維護上，警察扮演非常重要的角色，在各國的眼中，台灣成功防疫的典範中，警察扮演非常重要的角色，她向警察說聲謝謝，認為讓社會穩定、疫情可以得到控制，就是警察對社會最大的貢獻。

蔡總統說，大年初一，還是很多警察值勤，越是在春節假期，警察同仁愈繁忙。很多民眾可以團聚、全家歡聚，都是因為警察守護國家的安全跟社會穩定，讓民眾可以安心過年。相信全台的民眾都非常感謝。

蔡總統特別提到，歷次的民調也看得出來，大家對警察的感謝，也明白警察的貢獻，全體民眾的滿意度跟感謝都非常高，她做為總統，代表全體的國民向警察說聲謝謝。

蔡總統也允諾，將持續讓警察執行勤務時更加安全、裝備也能更先進，也能讓警察得以兼顧家庭生活，讓家裡的小朋友、長輩在警察辛苦值勤之餘，國家會提供對他們的照顧，政府也會持續強化對警員安全的防護與福利的措施與照顧。

蔡總統最後強調，在春節期間，政府會警察的後盾，因為警察就是全國人民最好的保母，她要跟大家說謝謝、新年快樂，過完春節還有很多事情，希望大家為了這個國家一起努力。

(中時 )