俗話說「相愛容易相處難」，中國一名男子和妻子婚後不斷吵架，最後忍受不了決定離婚。半年後，男子在超市遇到前妻，見到對方的憔悴模樣讓他相當愧疚，便偷偷塞了一張額度20萬元的信用卡給前妻，希望可以幫助到她。

根據《網易新聞》報導，中國一名富家子弟愛上了一名農村女孩，當時這個女孩在他心中就是夢寐以求的女神，便不顧家人的反對娶了對方。沒想到婚後2人問題漸漸出現，「前妻是個直來直去的人，她的處事方式和我的完全不一樣，每次我的朋友們來我家玩，前妻總會因為言語上得罪了他們，以至於我的朋友們漸漸地不和我聯絡。」此外，前妻還得罪了他的合作夥伴，甚至背著他偷偷匯錢給娘家。

最後男子決定離婚，「婚姻中的兩個人既然沒有共同語言，這場婚姻是無論如何都堅持不下去的，離婚的時候前妻說我是個負心漢，說當初結婚的時候我說的誓言全都是放屁。」男子承認自己虧欠前妻，「可要我選擇在她的婚姻世界裡苟延殘喘，我寧願做個負心漢。」

離婚半年後，男子某天在超市巧遇前妻，見到對方正在卸貨，「大米一袋袋的扛著，汗水一滴滴的滾落，她憔悴了許多，而這一切都是生活所迫。」看到這個畫面，讓他相當不捨且愧疚，最後他悄悄經過前妻身邊，塞了一張人民幣5萬元（約新台幣21萬元）的卡在他的包包裡，「我能做的只有在心裡為前妻祈禱，祈禱她會遇上一個真正和她有共同語言的男人。」

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(中時新聞網)