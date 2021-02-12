已故藝人小鬼（黃鴻升）去年9月突然在家中驟逝，讓外界又驚又悲。今年農曆新春是黃家第一個沒有他的年，親妹妹在除夕夜回到娘家伴爸爸，曬出一張照片，後方擺著哥哥小鬼生前的舊照，用不同的形式一家人團聚，讓許多網友看了都濕了眼眶。

小鬼妹妹在11日除夕夜回到娘家與爸爸團圓，她在IG上傳父女的合照，告白：「最愛我爸。」文末更強調「我哥在後面啊」讓人大吃一驚，原來父女倆的後方牆壁，放著小鬼生前的帥氣照片，剛好變成三人同框，溫馨又感傷的畫面，讓許多粉絲都忍不住留言：「真的在後面」、「好多個鬼哥」、「又哭了」，與小鬼有好交情的李易也留言：「很快會去家裡打擾的！還有去找我兄弟聊聊天的，新年快樂。」

今年過年少了哥哥小鬼，妹妹坦言：「這一個除夕，對我們家來說很不容易。」她感謝親朋好友一路的相伴，也感激家中的每一個人，「大家都很努力的好起來，讓自己回到生活的正軌之外，還努力的活得更好，連90歲的阿嬤也一樣。」苦笑的表示「怎麼會整家人的心理素質都這麼強大，但也或許就是這樣，命運才會安排我們遇到這樣的事，因為天知道我們扛得住。」一家人都如此堅強面對，似乎也跟小鬼生前留下的遺作歌曲《扛得住》一樣，都有同樣的韌性，但看在外人眼裡，更加捨不得。

同時，小鬼妹妹也曬出一張由大馬插畫家Autumn.Ying協助描繪的溫馨畫面，重現小鬼生前與全家人幸福的模樣，她感性地表示畫家「總是能填補我們心裡的那缺」。

(中時新聞網)