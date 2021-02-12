南鯤鯓代天府國運籤出爐。（莊曜聰攝）

南鯤鯓代天府國運籤出爐。（莊曜聰攝）

台南北門南鯤鯓代天府今天上午抽出國運籤，今年流程相當迅速，3分鐘內的第5支籤就迎來4個聖筊、順利出爐，為「宋文舉中狀元玉真行路」，籤詩內容「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」，廟方依然維持抽籤不解籤詩的往例，讓眾人各自解讀。

南鯤鯓廟連續11年抽國運籤，2015年時抽出「武則天坐天」，後來台灣果然選出首位女總統，因此大紅、備受民眾關注，還曾經被網友截圖惡搞，近年國運籤多半為下籤，甚至2019年還「抽無籤」，但對照整體國家運勢，的確讓不少網友直呼「有夠準」。

新冠疫情不影響廟方抽籤，照常舉行，上午11時由總幹事侯賢遜主抽、董事長陳浚鎰擲筊，第5次就順利擲出5聖筊，相當迅速。

南鯤鯓廟有60支籤，今年抽中的的是第50籤「宋文舉中狀元玉真行路」，籤詩內容「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」，總幹事侯賢遜指出，籤詩是抽國運及民生經濟，與政治無涉，各行各業都有不同解讀，廟方不多置喙，但純粹就內容來看，可說是中上籤。

風水堪輿專家羅川淮指出，籤詩內容若以國運來看，在農曆5月後應該會轉好，如果有什麼計畫就照進度執行，未來將會越來越順遂。

(中時 )