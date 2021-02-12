台北福華飯店37年來除夕當天現做年菜銷售在業界居冠，不少大台北地區民眾都成為老客戶，今年因為疫情銷業績加高兩成，銷售排行榜包括紹興醉雞1,000多份、花開富貴辣味禮盒 573份、臘味蘿蔔糕803份、台式佛跳牆排翅 607份、紅蟳米糕451份。

福華公關室副理陳正平指出，今年年菜外賣銷售狀況相當好，中餐廳部分年菜商品半個月前就已售罄，像是江南春今年首度推出賜福套餐4人份很受民眾歡迎，原本限量88套，今年提早進入追加套餐數量，以滿足更多消費者需求。 今年預估年菜外賣銷售金額約1,600萬元，與去年同期年菜外賣銷售比較成長約近兩成。銷售冠軍醉雞今年除夕到年初五預計用掉2.8噸雞腿，約2,800份，是福華的鎮店名菜。

往年很多民眾選擇在飯店吃團圓飯，今年因疫情，外帶年菜變得更熱門，估計將成為新常態。台北福華飯店秉持37年來的堅持，除夕當天提供「現做年菜」 (非冷凍食品) 的外帶服務，提供饕客們於疫情期間不一樣的選擇。

(工商 )