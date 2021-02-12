我國網球好手謝淑薇12日在澳洲網球公開賽女單第3輪，面對生涯3次碰頭全敗的義大利女將艾拉妮，謝淑薇發揮超強韌性，最後以6比4、2比6、7比5擊退艾拉妮拿下生涯對戰首勝，也是生涯第3次闖進澳洲女單16強，下一輪對手將是捷克女將萬卓索娃。

謝淑薇雖在首盤第3局歷經多次丟司，率先破了艾拉妮的發球局，隨後卻被艾拉妮連破兩次自己發球局，也讓艾拉妮取得4比3領先，幸好謝淑薇第8局又成功破發，雙方重新扳平，來到第9局，謝淑薇再次發揮凌厲攻勢，5比4搶先聽牌。

來到首盤第10局，謝淑薇很快取得40比15領先，擁有兩個盤末點，卻讓艾拉妮連追兩分形成丟司，雙方經過7次丟司，謝淑薇總算在第6個盤末點，靠著艾拉妮回球出界，6比4拿下首盤勝利，這也是她生涯首次面對艾拉妮拿下一局。

不過來到第2盤，艾拉妮一開始就連破了謝淑薇兩個發球局，轉眼取得3比0領先，謝淑薇雖在第4局成功破發，且終於保住次盤第1個發球局，可惜她在第7局再次遭到破發，隨後艾拉妮順利保發，且以6比2拿下次盤，雙方扳成平手。

來到最後一盤，前5局雙方都破發，但在第6局，艾拉妮率先保發，也取得4比2領先，接著雙方都成功保發，來到第10局，謝淑薇再次破發，重新扳回5比5平手，接下來連兩局都由謝淑薇掌控場上局面，漂亮以7比5逆轉擊退艾拉妮，也拿生涯對戰首勝。

(中時 )