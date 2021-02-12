近來許多網友會在臉書發文求讚＋留言，以此換得另一半的大紅包。一名人夫不相信老婆的發文會有網友支持，便大器表示1個讚和1個留言就付10元，引得超過5000名網友力挺按讚，人夫最後也兌現了承諾，包給老婆5000元大紅包，說到做到！

一名人妻將網路上按讚換現金的PO文拿給老公看，暗示他今年除夕的紅包要不同以往，而老公看完覺得不以為然，認為現實生活中個人臉書不可能有那麼多讚。人妻表示「我覺得他在笑我不會有那麼多人支持我」，讓她在內心小宇宙吶喊「別小看我」！

人妻將此事PO上臉書社團「爆怨2公社」，還呼籲網友「幫助人最快樂」，結果到了結算時刻，竟有4878個讚和136筆留言，加起來就是5014筆。老公最後得認輸投降，包了50000元紅包給她，讓她開心表示「達到今年的新希望目標了」！

網友看後也紛紛表示「已羨慕」、「到做到，願賭服輸，這男人可以」、「其實他說的沒錯啊，個人臉書除非是紅人」、「很棒果然是神隊友」、「超棒的老公」、「賺翻了」、「安太座，點光明燈」、「爆友很可怕的，光讚就能傾家蕩產」。

（圖／爆怨2公社）

(中時新聞網)