前多倫多藍鳥終結者賈爾斯（Ken Giles）去年球季尾聲接受韌帶移植手術，2021年賽季提前確定報銷，即便如此，仍有球隊看中他康復後能做出貢獻；根據最新消息，西雅圖水手決定端出2年合約，網羅這名前冠軍隊後援投手加盟。

據大聯盟官網報導，水手將和賈爾斯簽下2年合約，不過他在去年9月因為動了韌帶移植手術，需要12至14週的復健期，換句話說，他的2021年賽季將提前報銷。

儘管如此，水手仍看中他的能力，認為他康復後能夠重拾過往身手，於是選擇在這個時間點先將他簽下，而類似的操作，其實這個休賽季也發生過一次，洛杉磯道奇去年年底就曾用2年475萬美元的價碼簽下前紐約洋基牛棚大將坎利（TommyKahnle），而坎利與賈爾斯相同，兩人都在上個賽季尾聲動了韌帶移植手術，2021年球季同樣報銷。

賈爾斯曾經是太空人的當家終結者，也是2017年的奪冠功臣，不過隔年卻因為表現大起大落，還對當時的總教練辛區（A.J. Hinch）爆粗口，最終被交易至藍鳥，不過到了2019年賽季，他的表現卻大復活，單季繳出防禦率1.87、87次三振以及23次後援成功的成績單。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)