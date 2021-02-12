大年初一不拜廟，副總統賴清德與高雄市長陳其邁到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄。（謝佳潾攝）

大年初一不拜廟，副總統賴清德與高雄市長陳其邁到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄。（謝佳潾攝）

大年初一不拜廟，副總統賴清德(左四)與高雄市長陳其邁(右三)到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄。（謝佳潾攝）

大年初一不拜廟，副總統賴清德(左四)與高雄市長陳其邁(右三)到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄。（謝佳潾攝）

大年初一不拜廟，副總統賴清德(左四)與高雄市長陳其邁(右三)到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄。（謝佳潾攝）

大年初一不拜廟，副總統賴清德與高雄市長陳其邁到興達港海巡基地慰勉海巡弟兄，除贈禮、拜年外，也與第五海巡隊、第六岸巡隊、第八巡防隊等單位視訊了解勤務狀況，會中賴清德非常感謝海巡的犧牲奉獻，大讚海巡守護藍色國土有功。

賴清德指出，過年期間，有許多單位需要犧牲假期、堅守崗位為國人服務，海巡就是其一，因此蔡英文總統在北部、他在中南部，特別向這些單位表示敬意、感謝與拜年，而他一早在陳市長的陪同下，到高雄海巡單位感謝他們的奉獻。

賴清德說，所有的海巡弟兄都犧牲假期堅守崗位，站在海防第一線，讓國家更安全、也讓全國的父老弟兄可以平平安安過好年，海巡的重要性不可言喻，因為他們同時兼顧國安與治安的重責大任，除要守護藍色國土、施行人道救援，同時也要打擊走私、毒品犯罪，更要協助相關單位進行防疫。

賴清德相當肯定海巡的走私毒品查緝作為，他說，海巡與其他檢警調、海關、憲兵等情資共享合作，成績非常好，屢屢查獲都是破紀錄，而非洲豬瘟的防疫工作也相當落實，海巡把海上第一道防線顧得很好，成就非凡。

而近日中國大陸、南亞、印度、孟加拉等國因有變種病毒「立百病毒」傳出，因此賴清德也特地請海巡要留意該病毒的防疫工作，他說，立百病毒與非洲豬瘟的防疫工作大同小異，就是一定要把病毒阻絕於境外，讓台灣國土安全、國人平安。

「總統用行動支持海巡弟兄，壯大海巡力量。」賴清德強調，蔡英文總統上任後，為力挺海巡，積極推動10年艦艇改造計畫，預計打造100艘，從巡防艇到百噸級、千噸級的巡防艦，還有4000噸級的救難艦，而國艦國造的過程中，剛好是由陳市長在擔任行政院副院長時所負責，目前進度順利，也成功帶動產業發展。

(中時 )