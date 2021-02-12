美國大藥廠輝瑞開發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗今天運抵位於千葉縣的東京成田機場，這將成為日本政府首批正式核准施打的COVID-19疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，載著輝瑞（Pfizer）COVID-19疫苗的日本全日空飛機從製造工廠所在的比利時機場起飛，今天上午10時30分（台灣時間9時30分）左右飛抵成田機場。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）專家會議將開會討論輝瑞所開發的疫苗有效性、安全性等，預料可獲准通過。近期之內，日本厚生勞動大臣田村憲久將正式核准。

日本政府與輝瑞簽約購買COVID-19疫苗1億4400萬劑（7200萬人份）。

日本政府已決定優先針對醫護人員施打疫苗，預計2月17日左右可開始施打。之後針對有慢性疾病、老人安養之家等設施的從業人員等施打。

輝瑞開發的COVID-19疫苗必須保管於零下約75度左右的環境，今後將被運至日本各地的醫療機構。（編輯：黃自強）1100212

(中央社)