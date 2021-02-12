每年除夕夜就是闔家團圓的好日子，家家戶戶總是充滿歡笑與溫暖，但卻有一群人默默在自己的工作崗位上，服務民眾、維持夜間社會秩序安寧，而他們因為工作與任務無法回家團圓，他們的工作辛勞與精神，值得我們給予鼓勵與感謝。

萊恩是一個充滿愛心的大孩子，今年除夕夜特別與球團溝通，希望能親自到警察派出所、分局或統一超商門市，給予這些因為工作無法回家的夥伴，幫他們加油打氣，給予他們在獨自執勤時，能夠感到一份溫馨的力量。因此，球團也特別準備統一蛋糕屋杯子蛋糕，由萊恩特別到警察局分局、派出所給予基層員警一份簡單的點心。

昨（11）日是除夕，萊恩守歲迎接牛年，晚上特別到台南市警察局第四分局、金華派出所等拜訪。萊恩的現身讓員警們充滿驚喜，也把握難得機會與萊恩合影，並給予萊恩感謝支持，相約今年統一獅再拚二連霸。有些員警難以置信，萊恩怎麼可能會在此刻出現？還說：「這萊恩是正版？還是盜版的？」讓其他人笑翻。

萊恩除了準備簡單點心外，也特別把自己設計的紅包袋贈送給每一個員警，也是一份最簡單的祝福，希望員警們出勤時都要平安健康。

除了感謝基層員警，萊恩在前往各派出所時，沿途經過24小時的統一超商門市，也會特地下車前往7-ELEVEN門市給予值大夜班的店員鼓勵和加油，讓他們在無法陪家人團圓之際，仍可感受到愛與溫暖。

萊恩表示：「當初規劃活動時就想到給無法與家人團聚的基層員工給予鼓勵，很開心可以去到警察局帶給大家驚喜與歡樂，那是一件很棒的事情。其實本來計畫也想要去給消防弟兄加油，可惜來到消防局都閉門無法進入，又怕打擾他們備勤休息，只好作罷。」

這也是萊恩第一次嘗試做這樣的活動，感覺很特別，尤其是看到大家開心的笑容，更覺得有意義。

(中時 )