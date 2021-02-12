還有最夯的動漫「鬼滅之刃」主角群的特色浴衣。（ 淡水古蹟博物館提供／許哲瑗新北傳真）

民眾徜徉在日式建築風格的淡水街長多田榮吉故居中，享受濃濃異國風情。（ 淡水古蹟博物館提供／許哲瑗新北傳真）

農曆春節遇防疫，新北市立淡水古蹟博物館加碼推出「青春山海線－來去古蹟當Coser」優惠，現場提供超過30種花色浴衣，讓民眾徜徉在日式建築風格的淡水街長多田榮吉故居中，享受濃濃異國風情，民眾只要加入淡古粉絲專頁或追蹤YouTube頻道，即可享浴衣體驗價買1送1優惠，活動自大年初二（2月13日）至3月1日止。

淡水古蹟博物館表示，民眾只要加入淡古粉絲專業、追蹤instagram、或訂閱淡股YouTube頻道，即享浴衣體驗價買1送1的優惠（以價高者計費），成人1套300元，兒童1套200元，現場提供超過30種花色供選擇，還有最夯的動漫「鬼滅之刃」主角群的特色浴衣，穿上浴衣一秒就到日本，造訪淡水也能「偽出國」。

此外，淡水紅毛城推出紅城小舖單筆消費滿130元即可參加「牛轉乾坤－牛牛扭蛋趣」，分為金牛獎、銀牛獎、銅牛獎及喜氣獎，歡迎來試手氣。為了滿足集章控的民眾，淡水紅毛城、滬尾礮臺及淡水海關碼頭還有「牛年旺返－金牛訪淡古集章趣」活動，年節間每日前100名集滿3個章的民眾可至滬尾礮臺兌換好禮。

淡水海關碼頭免費入館的「聽！大河在說話－兒童體驗館」有大量的多媒體互動裝置，相當適合全家大小一起來體驗。淡古也同步推出各種線上活動，例如「賺盡金牛－手繪古蹟紅包袋DIY」由駐村藝術家佘心婷親自上陣拍攝手繪紅包袋影片，讓在家防疫的民眾也能感受濃濃的過年氣氛。「過年發買菜金」活動為觀看「品味1884滬尾之役創意料理線上課程」任一影片，並填寫完線上問卷，就有機會獲得超市禮券。

淡水古蹟博物館將於2／13（大年初二）開館，門票１張80元，可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠。淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍等則是不分對象，全年度免費參觀。

(中時 )