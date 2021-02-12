大陸一名25歲的年輕男性因痛風到暨南大學附屬第一醫院骨關節與運動醫學中心接受治療，檢查後發現體內尿酸數值飆到800多，膝關節充滿牙膏狀的白色結晶。醫生透露，雖然患者平時不常吃海鮮、喝酒，但他較少運動，加上個人體質因素，內源性尿酸生成多，轉化、排泄少，導致大量痛風結晶沉積。

《廣州日報》報導，該名患者飽受痛風所苦，到院檢查時尿酸數值高達865，膝關節也因尿酸結晶沉積，造成屈伸活動受限，只能屈曲約40度，正常人可以屈120度左右；運動醫學中心主任李劼若替患者進行關節鏡微創手術時，輕輕一擠壓，沉積在關節滑膜軟組織裡的大量乳白色結晶，竟然就像「擠牙膏」不斷湧出。

醫生表示，男子不愛吃海鮮，也很少喝酒，基本上不喝碳酸飲料，父母都沒有痛風病史，偏好的飲食是牛肉、豬肉、雞肉，但他較少運動，尿酸高主要與個人的體質因素有關，即內源性的尿酸生成多，轉化、排泄少，導致大量痛風結晶沉積，所幸經過手術清理後，活動範圍已改善許多。

李劼若提醒，長期尿酸高的後果很嚴重，除了會傷害骨關節、軟組織，更會對腎髒、心血管等造成不良影響，提醒民眾少吃海鮮、少喝酒，也不要喝太多碳酸飲料，避免攝取過量嘌呤。

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(中時新聞網)