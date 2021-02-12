2020年全球因新冠病毒疫情造成人們在工作和日常生活中有相當多的改變，雖然台灣疫情與世界其他國家來說相對輕微，卻遇到一個「生不如死」的艱鉅挑戰：根據內政部的最新統計，2020年出生數為165,249人，死亡數為173,156人，台灣人口首度出現負成長；內政部統計也發現，2019年結婚平均年齡為男性34.7歲，女性32.1歲，相較40年前(1979年)增加近7-8歲；另外，國發會推估2015年至2025年這10年間的15-39歲育齡女性將減少逾2成，而40-49歲育齡女性卻成長將近8%。因此，出生數和總人口數下降、晚婚、40-49歲育齡女性增加等問題，在在顯示若要提升台灣出生率，高齡生育將成為一個新常態。

面對高齡生育，首當其衝、也是最令人焦慮的問題就是卵巢功能障礙或退化。想要懷孕，卵子品質會影響受精或著床是否成功，不過生殖醫學一直在進步，孕醫可以歸納三個面向來幫助育齡女性解惑人工生殖和尋求專業諮詢與協助。

1.凍卵

針對因疾病治療或職涯發展而想延後生育的女性，或是出現卵巢早衰初期症狀的女性，建議凍卵年齡為30-38歲，不超過40歲為主，以取得較為健康的卵來提高未來生育成功率；此外，35歲以下最好能冰存15顆卵子，35-40歲大約20顆，40歲以上則需要更多。一般來說，取卵後2小時內需進行冰存，採用最新的玻璃化超快速冷凍技術(Vitrification)，卵子解凍後存活率可高達9成以上。

2.集卵

針對38-48歲或AMH(Anti-Müllerian Hormone抗穆勒氏管賀爾蒙)低於1.2的女性為主，AMH過低即表示卵巢儲備功能下降，也就是卵泡數目減少及卵子品質降低；一般來說，取卵數目約等於AMH值的3倍，例如：AMH=0.7，預估取卵數2顆；AMH=3，預估取卵數9顆。通常如果患者超過40歲、過往試管療程的取卵數都不超過3顆、基礎卵泡(AFC)少於5-7顆、或AMH值小於等於0.5-1.1，這就是我們所謂的不良反應者(Poor responder)，這時需要施打高單位的濾泡生成刺激素(FSH)排卵針，或以輔助藥物去氫皮質酮(DHEA)治療，藉由引發竇濾泡(Antral follicle)數量增加以期刺激排卵時有多顆濾泡形成，進而取得更多卵子受精，以利挑選好品質胚胎，提高懷孕成功率。

3.借卵

針對40歲以下被診斷卵巢早衰、更年期的女性、40歲以上卵巢加速衰退、反覆取卵植入都以失敗告終、以及因疾病喪失排卵功能的女性，建議不妨與伴侶商討，以借卵方式進行試管療程完成求子夢，如果太太高齡、反覆試管治療失敗、或有多次流產病史，建議可加做胚胎植入前基因檢測(PGT-A)和子宮內膜容受性檢測(ERA)，以利最佳時間精準植入正常胚胎，提升健康試管嬰兒的成功率。

對於求子困難的患者來說，試管嬰兒也許是解方之一，但在試管療程前的備孕期卻是生育旅程中不容忽視的關鍵。孕醫生殖中心院長黎惠波醫師表示，整體來說，為生下健康的寶寶，備孕期至少為三個月；尤其身為難孕患者，唯有患者與其家人共同支持並全程參與備孕和試管療程，才能提高受孕成功機會。

(中時新聞網)