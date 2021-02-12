今天是春節假期第3天，也是大年初一，不少民眾趁早走春去拜年，蘇花路廊南下車流今天凌晨4點湧現，每小時車流達1000輛以上，並於6點左右車流量達最高峰，約1144輛，9點過後車流下降至986輛；公路總局第四區養護工程處表示，目前車多路段為東澳至新澳隧道前往南澳市區，不過車速尚可達每小時30至40公里，其餘轄線管路段目前皆順暢，預估中午能緩解車潮。

工程處評估蘇花改今年初一車流量預估約1萬7800輛，大約是一般假日的2倍以上，目前警方已加派人力在蘇澳市區及蘇花改沿線加強交通疏導，交控中心也將視車流狀況，調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，協同警力指揮疏導、隧道廣播與標誌車引導，提升車流速度。

工程處表示，今年是蘇花改首次開放大客車行駛路肩，預估可較自駕省下40至60分鐘，建議欲往花東出遊的民眾，可多利用大眾交通工具或在非尖峰時段上路避開車潮。

開放大客車行駛路肩時間與路段分別為：蘇澳到東澳、南澳到和平及和中到大清水路段，10日至13日5時至17時（雙向）、14日7時至17時（雙向）、15日12時至18時（北上）、16日12時至16時（北上），大客車駕駛人務必注意時段通行，也請小客車駕駛勿行駛路肩，以免遭取締受罰。

此外，蘇花廊道（蘇澳到崇德）禁行21噸以上大貨車部分，禁行時段10日至13日5時至17時（禁行雙向）、14日7時至17時（禁行雙向）、15日12時至18時（北上）、16日12時至16時（北上），請大貨車駕駛人注意避開禁行時段通行。

(中時新聞網)