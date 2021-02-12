今天是大年初一，旺旺集團董事長蔡衍明特別在臉書祝賀大家新的一年「人旺！氣旺！身體旺，財旺！福旺！運道旺」，更表示，新年早上起來只要喊一聲旺旺，就會旺氣滾滾來！

蔡衍明今（12日）在臉書以影片和文字向大家賀年。他在影片中身穿金色喜氣服裝，開心向網友們拱手賀新年。蔡衍明一開口就中氣十足地說：「各位父老兄弟姐妹們，大家新年好，我是旺旺集團蔡衍明，今天來跟大家拜年啦」！

蔡衍明揭露新春集旺氣秘訣，表示「新年這幾天記得早上起來，要大喊一聲旺旺喔！你就會旺氣來，但是如果你記得有吃一口旺旺的話，那會更旺」。蔡衍明最後祝大家，「人旺！氣旺！身體旺；財旺！福旺！運道旺；旺上加旺，旺旺」！

蔡衍明臉書有近五萬名粉絲，網路人氣高；他賀年文一出，大批網友在其po文底下留言表示，「旺旺旺，一整年，大家旺旺」、「吃旺旺運旺旺！新年快樂！蔡董牛年身體健康企業旺旺賺」、「新年快樂！好運旺旺來」、「旺董，恭喜新年好，牛年強運」、「日日旺，年年旺。祝大家一切亨通」、「董仔最帥了！旺旺來」、「旺董，旺旺旺！新年快樂，牛轉乾坤平安吉祥」、「旺，旺，旺！蔡董新年快樂，吉祥如意，一切心想事成」！

更有網友表示，「我們在國外新年都買旺旺套裝包，一包全都旺」、「我有買來拜拜，等等當早餐吃。吃了大家旺旺來」、「昨天拜地基主就擺了一堆旺旺，今年也要給他旺起來啦」！

(中時新聞網)