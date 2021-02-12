今天是大年初一，國民黨主席江啟臣不得閒，一早前往台中豐原慈濟宮參拜，對於年後是否宣布競選連任黨魁？江啟臣未正面回應，表示「新的一年，會好好思考每一件事情。」並強調，把目前的立委及主席工作做好，這是他現在心裡面所想的。
媒體詢問「年後是否宣布競選連任黨魁？」江啟臣指出，他現在已經是黨魁，把該做的事情做好，不管是立委工作、主席工作，相當多的事情在眼前都應該一一把它做好，新的一年、新的希望就是「能把這些做好，這是現在心裡面所想的。」同時表示，「新的一年，會好好認真思考每一件事情」。
立委林為洲在臉書po文「2024國民黨的總統候選人們，加油！捍衛公平競爭機制，誰出線，我們都會全力以赴！We are all King makers，You are all King makers！」但照片裡都是江啟臣，是否意謂支持他選2024總統？
江啟臣說，林為洲應該是指未來大家對於所有要參與2024有意願的候選人，透過公平機制，不管誰出線，都應該要團結一致，都當King makers，把黨的團結工作做到最好。
至於「大年初三馬江趙是否同台？」江啟臣說，他初三要跟馬前總統到三重先嗇宮參拜，過年期間，宮廟都歡迎大家去參拜，會有誰參加，他不清楚，要尊重廟方。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。