今天是大年初一,國民黨主席江啟臣不得閒,一早前往台中豐原慈濟宮參拜,對於年後是否宣布競選連任黨魁?江啟臣未正面回應,表示「新的一年,會好好思考每一件事情。」並強調,把目前的立委及主席工作做好,這是他現在心裡面所想的。

媒體詢問「年後是否宣布競選連任黨魁?」江啟臣指出,他現在已經是黨魁,把該做的事情做好,不管是立委工作、主席工作,相當多的事情在眼前都應該一一把它做好,新的一年、新的希望就是「能把這些做好,這是現在心裡面所想的。」同時表示,「新的一年,會好好認真思考每一件事情」。

立委林為洲在臉書po文「2024國民黨的總統候選人們,加油!捍衛公平競爭機制,誰出線,我們都會全力以赴!We are all King makers,You are all King makers!」但照片裡都是江啟臣,是否意謂支持他選2024總統?

江啟臣說,林為洲應該是指未來大家對於所有要參與2024有意願的候選人,透過公平機制,不管誰出線,都應該要團結一致,都當King makers,把黨的團結工作做到最好。

至於「大年初三馬江趙是否同台?」江啟臣說,他初三要跟馬前總統到三重先嗇宮參拜,過年期間,宮廟都歡迎大家去參拜,會有誰參加,他不清楚,要尊重廟方。

(中時 )