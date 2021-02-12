今天是大年初一，國民黨主席江啟臣不得閒，一早前往台中豐原慈濟宮參拜，對於年後是否宣布競選連任黨魁？江啟臣未正面回應，表示「新的一年，會好好思考每一件事情。」並強調，把目前的立委及主席工作做好，這是他現在心裡面所想的。

媒體詢問「年後是否宣布競選連任黨魁？」江啟臣指出，他現在已經是黨魁，把該做的事情做好，不管是立委工作、主席工作，相當多的事情在眼前都應該一一把它做好，新的一年、新的希望就是「能把這些做好，這是現在心裡面所想的。」同時表示，「新的一年，會好好認真思考每一件事情」。

立委林為洲在臉書po文「2024國民黨的總統候選人們，加油！捍衛公平競爭機制，誰出線，我們都會全力以赴！We are all King makers，You are all King makers！」但照片裡都是江啟臣，是否意謂支持他選2024總統？

江啟臣說，林為洲應該是指未來大家對於所有要參與2024有意願的候選人，透過公平機制，不管誰出線，都應該要團結一致，都當King makers，把黨的團結工作做到最好。

至於「大年初三馬江趙是否同台？」江啟臣說，他初三要跟馬前總統到三重先嗇宮參拜，過年期間，宮廟都歡迎大家去參拜，會有誰參加，他不清楚，要尊重廟方。

(中時 )